Dinamovistii se lauda ca nu urmaresc meciurile Stelei din Europa! Ce replica le da Dica

"Nu urmaresc meciurile Stelei din Europa", spunea Miriuta, in timp ce jucatorii au dezvaluit ca prefera filmele in locul partidelor echipei lui Dica.

Antrenorul Stelei spune ca dinamovistii nu sunt microbisti daca nu urmaresc meciurile echipei sale din cupele europene.



"Probabil dinamovistii nu sunt microbisti daca nu s-au uitat la meciurile noastre din Europa. Eu ma uit la toate meciurile, important e sa ma uit la toate jocurile pentru ca am de invatat. E problema lor daca nu s-au uitat la meciuri", a adaugat Dica.

Dica si-a reglat conturile si cu Dan Petrescu, cel care a declarat ca Steaua are lot de finala Europa League.

"Sa aruncam cu vorbe e usor. Cred ca daca era dansul antrenor la Steaua nu spunea ca va ajunge in finala Europa League. E usor sa arunci cu vorbele si sa pui presiune. Eu spun ca vom munci si vom incerca sa ajungem cat mai sus in aceasta competitie. Deocamdata, sa ajungem in primavara europeana. Ei joaca cu Juventus, care e pe ultimul loc, si spun ca au cel mai greu meci din lume", a declarat Nicolae Dica in cadrul unei conferinte de presa.