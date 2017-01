Dinamovistii se bat cu liderul Hagi in primul meci oficial din 2017. Andone: "O singura varianta: victoria"

Fara sa vrea, Andone o poate ajuta pe Steaua sa treaca pe primul loc! Dinamo are derby cu liderul Viitorul in primu lmeci oficial din 2017. "Ar fi o minune sa luam noi campionatul", spune Andone.

Andone risca sa rateze Play Off-ul daca nu-l bate pe Hagi.

"Nu avem decat o singura solutie: victoria. In momentul unui egal sau in cazul in care pierdem cele 3 puncte, se distanteaza foarte mult Viitorul de noi si e inacceptabil", spune Ioan Andone.

Dinamo e la 10 puncte de primul loc.

"Sa luam campionatul ar fi o minune! Asta e realitatea", mai spune tehnicianul dinamovist.

Pentru Andone, meciul cu Hagi e mai greu ca un derby cu Steaua.

"Cel mai usor lucru pentru mine ca antrenor este sa pregatesc un meci cu Steaua", spune Andone.

In vacanta, antrenorul n-a avut timp sa se relaxeze nici la film.

"In timpul liber nu ma duc la film. Meciuri si iar meciuri, asta fac. Ma mai relaxez alaturi de familie, mai joc un tenis, imi mai plimb catelul", mai spune el.

Andone prefera muzica populara si din cand in cand mai asculta si refrenul... "Si baietii plang cateodata".

"E bine sa mai plangi asa cand nu te vede nimeni", spune Ioan Andone.