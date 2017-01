Dinamovistii se antreneaza printre nameti, la Saftica: "Nu vrem amanarea campionatului!" VIDEO

Fotbalistii lui Dinamo vor sa joace pe zapada, la minus 15 grade. Nu accepta o amanare a campionatului. Dinamovistii nu uita ca Liga i-a pus sa joace derbyul cu Steaua in ajunul Craciunului.

In mai putin de o luna ar trebui sa se reia campionatul. Toate stadioanele sunt sub zapada in acest moment.

"Eu sper sa inceapa pe 4 Februarie ... daca am fost obligati sa jucam pana pe 22 Decembrie, atunci sa inceapa campionatul pe 4 februarie", spune Hanca.

"Sangele e la locul lui si e tot alb-rosu" - au glumit dinamovistii la vizita medicala, unde s-au uitat dupa Sanmartean si Torje. Transferurile dorite de Mutu si Andone se amana.