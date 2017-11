"Dinamovistii m-ar ucide daca as face asta". Gnohere le-a vorbit francezilor despre rivalitatea Steaua - Dinamo si despre amenintarile cu moartea primite in Romania

"M-ar omori fanii lui Dinamo daca le-as arata tricoul dupa ce as inscrie in derby", spune Bizonul-golgeter al stelistilor. Doi campioni mondiali l-au luat la intrebari in Franta.

Bizonul a fost intr-o emisiune TV la francezi cu fostii campioni mondiali Petit si Leboeuf. Atacantul stelistilor a comentat gestul lui Fekir de la derbyul St. Etienne - Lyon.

Lebouef: "Crezi ca daca ai marca si ai arata tricoul Stelei suporterilor lui Dinamo, sa le arati numele tau, crezi ca...?!"



Gnohere: "M-ar asasina! Mai ales ca eu am jucat la Dinamo. A fost greu si cand m-am transferat, am primit amenintari cu moartea. Sa fiu fluierat ca am marcat ma motiveaza si mai tare. Si daca ma insulta, zicindu-mi maimuta, negru, ma motiveaza in plus".

In emisiune, francezii au pus poza Bizonul in tricoul lui Dinamo si numele interzis de Talpan. Bizonul are un frate mai mic, care joaca in aparare la Rennes si e dorit de Chelsea.