Dinamovisti + PARTY egal LOVE. Petrecere cu lautari la Brasov! Cum a dansat Mahlangu. VIDEO

Dinamovistii adora petrecerile. De aceasta data au avut voie.

Nedelcearu, Dudea si Petre au ratat o petrecere de pomina organizata de dinamovisti in cantonamentul de la Brasov. Pustii au revenit in tara dupa ce au baut in avion pe drumul spre Spania cu nationala U21, dar nu s-au alaturat lotului lui Contra de la munte ci au ramas la Bucuresti la echipa a doua, acolo unde au fost exilati pe termen nelimitat.



Jucatorii lui Contra au petrecut cu lautari, iar Mahlangu si-a etalat calitatile de dansator. Italianul Ceccarelli a plusat si le-a cantat colegilor la pian.