Dinamo, zero lei! ABSOLUT INCREDIBIL | Negoita si-a trecut toti jucatorii cu valoare... ZERO! Motivul pentru care a recurs la acest gest

Ionut Negoița, finantarorul lui Dinamo risca inchisoarea.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Omul de afaceri a fost trimis in judecata pentru ca acum cativa ani, cand clubul a intrat in insolvența, ar fi ascuns de Fisc toate bunurile: de la imn si pagina oficiala de internet, pana la jucatori. Acesta era, potrivit procurorilor, un plan de rezerva pentru Negoița in cazul unui faliment. Astfel, statul ar fi ramas cu paguba.

In 2014, cand FC Dinamo a intrat in insolvența din cauza datoriilor, Ionut Negoița, impreuna cu expertul desemnat, ar fi ascuns in contabilitate imnul echipei de fotbal, websiteul clubului, dar si magazinul online de unde fanii isi puteau cumpara materiale promotionale. Procurorii spun ca in caz de faliment, Fiscul nu isi mai putea recupera restanțele, pentru ca figurau cu valoare zero, chit ca in acte erau estimate la cateva sute de mii de lei. Tot in 2014, sustin procurorii, Ionut Negoița ar fi girat o alta frauda prin care arunca in derizoriu echipa cu care visa sa joace in Champions League: ar fi cerut ca intreg lotul de fotbalisti sa fie evaluat la ... zero lei. Culmea e ca, pentru fiecare dintre jucatori, Negoița platise sume mari de transfer, iar in contabilitate sportivii figurau cu valori de inventar, de la zece mii de lei la peste un milion.

”Expertul contabil desemnat a considerat ca jucatorii de fotbal nu ar putea fi valorificati si, prin urmare, pentru intreaga echipa de fotbal a stabilit o valoare in caz de faliment zero”, scriu procurorii in rechizitoriu. Culmea e ca si echipamentul de joc sau de antrenament, dar si numeroase materiale promotionale, figurau tot asa.

Ionut Negoița a sperat pana in ultima clipa ca nu va fi prins si trimis in judecata. Si totusi, rechizitoriul in care patronul echipei de fotbal Dinamo este acuzat ca a provocat impreuna cu complicii sai - intre care administratorul judiciar si un expert - un prejudiciu de aproape 4 milioane de euro a ajuns la tribunal, unde Negoița va fi judecat pentru complicitate la bancruta frauduloasa. Daca va fi gasit vinovat, el risca pana la 5 ani de inchisoare.