Dinamo transfera la OFICIALA! Un conducator din Liga 1, dorit in locul lui Mutu: primele discutii vor avea loc in aceasta seara

Adrian Mutu a plecat la FRF si a lasat un gol in organigrama clubului din "Stefan cel Mare".

Oficialii dinamovisti se gandesc sa-l aduca pe Cornel Sfaiter de la FC Botosani, echipa cu care "cainii" au meci in aceasta seara. Cel putin asa sustine Marius Stan, fostul presedinte al Otelului.

"Cu Dinamo n-am mai avut o discutie de vreun an, inainte sa vina Mutu. As minti sa spun ca nu m-ar tenta un proiect la un club. Am auzit ca Dinamo l-ar vrea pe Cornel Sfaiter. E un conducator bun, cu experienta. A demonstrat la Botoaani. Daca poti sa duci o echipa mica in cupele europene, la Dinamo, lasand la o parte presiunea publicului, n-ai de ce sa nu reusesti", a declarat Marius Stan la TelekomSport.

Si Cristi Bobar se afla pe lista lui Dinamo pentru posibili inlocuitori ai lui Mutu. Bobar are avantajul de a mai fi lucrat la formatia alb-rosie.