Dinamo - Steaua este in topul celor mai tari derby-uri din fotbal! Pe ce loc l-au plasat englezii: "Are radacini in Uniunea Sovietica!"

Jurnalistii de la Mirror au facut un top al celor mai tari derby-uri din lumea fotbalului.

Inainte de marele derby al Angliei ce va avea loc in weekend intre FC Liverpool si Manchester United, jurnalistii de la Mirror au facut un top al celor mai tari 50 de derby-uri din fotbal. Dinamo - Steaua este pe locul 33 in clasament, peste Atletico - Real Madrid, Bilbao - Sociedad sau Benfica - Sporting.

"O alta rivalitate care isi are radacinile in Uniunea Sovietica, cu Dinamo sprijinita de politie si Steaua de catre armata. Cele 2 cluburi au dominat fotbalul din Romania in seculul 20, Dinamo punandu-si amprenta asupra fotbalului european cu semifinala Cupei Campionilor din 1984, Steaua castigand apoi competitia in 1986.



Caderea Uniunii Sovietice si incheierea Razboiului Rece nu au dus la o scadere a tensiunii intre cele 2 formatii, duelul din 1997 de pe terenul Stelei terminandu-se cu incendierea peluzei de catre fanii dinamovisti" scriu englezii de la Mirror. Ei urmeaza sa prezinte urmatoarele 10 locuri din top (30-21) miercuri.