Dinamo si CFR s-au inteles si pentru transferul lui Nemec! Detalii de ULTIMA ORA

CFR Cluj mai pregateste o lovitura pe piata transferurilor.

Dupa ce l-au luat pe Valentin Costache de la Dinamo, ardelenii mai vor un jucator de la echipa lui Miriuta. Este vorba de Adam Nemec.



Nemec intra in iarna in ultimele sase luni de contract cu Dinamo si poate discuta cu orice club interesat. Potrivit Gazetei Sporturilor, Dinamo a ajuns la un acord cu CFR Cluj pentru transferul atacantului slovac si mai este nevoie doar de acordul jucatorului.



Deocamdata, Nemec analizeaza oferta si nu a oferit un raspuns clar. Nemec mai este dorit si de Steaua, dar are si alte propuneri din strainatate.