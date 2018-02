Dinamo si-a gasit antrenor: "Mi-am dat acordul! Dupa ce pleaca Miriuta, vom stabili detaliile!" Obiectivele trasate dupa ratarea play-off-ului

Dinamo a pierdut meciul cu Astra si a ratat calificarea in play-off.

Vasile Miriuta va pleca, cel mai probabil, de la Dinamo dupa acest insucces. Deocamdata, soarta antrenorului nu a fost decisa, insa conducerea din "Stefan cel Mare" cauta inlocuitori.

Gigi Multescu pare a fi favorit sa preia echipa. Multescu a declarat ca a fost sunat de conducerea lui Dinamo si si-a dat acordul sa vina in "Stefan cel Mare".

"Am fost sunat de catre cei de la Dinamo. Am vorbit, a fost o discutie de principiu...mi-am dat acordul sa vin la Dinamo si a ramas ca dupa ce va pleca Vasile Miriuta, ne vom intalni pentru a stabili detallile", a declarat Gigi Multescu pentru ProSport.

Gigi Multescu, care a mai antrenat-o pe Dinamo in sezonul 1990-1991, in 2008 si in 2013, va avea drept obiectiv terminarea campionatului pe locul 7 si castigarea Cupei Romaniei.