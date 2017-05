Dinamo poate ramane fara stadion! Ultimatum dat de Ministerul de Interne lui Badea

Nicolae Badea este somat sa ofere un raspuns pana la sfarsitul acestei saptamani.

Ministerul de Interne a emis astazi un comunicat in care dezvaluie ca propunerea societatii lui Nicolae Badea nu poate fi acceptata. Badea ar trebui sa renunte la drepturile sale asupra stadionului pentru a putea fi modernizat de catre Compania Nationala de Investitii.

Comform MAI, Nicolae Badea nu doreste cedarea drepturilor, ci suspendarea utilizarii stadionului. MAI a dat termen pana vineri pentru o noua propunere din partea ACS FC Dinamo, societatea lui Nicolae Badea.

Iata comunicatul oficial al MAI:

"In continuarea demersurilor pentru predarea documentatiei catre Compania Nationala de Investitii in vederea realizarii noului stadion Dinamo, Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti al MAI a primit la, sfarsitul saptamanii trecute, un raspuns la propunerea de act aditional transmisa la data de 25 aprilie 2017 catre ACS FC Dinamo Bucuresti. Propunerea ACS FC Dinamo Bucuresti nu poate fi acceptata deoarece prin aceasta se urmareste doar retragerea bunurilor si suspendarea utilizarii stadionului Dinamo si nu cedarea acestor sarcini, ceea ce inseamna ca statul ar trebui sa investeasca pentru un interes privat.



Totodata, ACS FC Dinamo Bucuresti impune inclusiv un termen de 15 zile ca dupa realizarea noului stadion de catre stat, societatea privata sa-si reia dreptul de utilizare pe acesta si tot pe o durata nedeterminata. Aceasta solutie propusa de ACS FC Dinamo Bucuresti presupune o grevare viitoare de sarcini asupra imobilului, ceea ce contravine legii (Anexa 3 a Ordonantei 25/2001).



Cu alte cuvinte, ACS FC Dinamo Bucuresti nu accepta sa excluda din obiectul asocierii bunurile imobile ce vor face obiectul investitiei Companiei Nationale de Investitii, cunoscand ca statul nu va putea investi in bunuri care nu-i apartin in integralitate si acceptand astfel nerealizarea investitiei pentru noul stadion. Asa cum s-a precizat in mod expres in conferinta de presa sustinuta de ministrul afacerilor interne la data de 10 mai 2017, singura solutie pentru realizarea investitiei o reprezinta cedarea de catre ACS FC Dinamo Bucuresti a tuturor sarcinilor care greveaza stadionul Dinamo, atat in prezent, cat si in viitor, aceasta fiind propusa de actul aditional pe care CS Dinamo Bucuresti l-a inaintat, la data de 25 aprilie 2017, catre ACS FC Dinamo Bucuresti.



Ca urmare a acestei situatii de tergiversare din partea ACS FC Dinamo Bucuresti, ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, invita public reprezentantii legali ai ACS FC Dinamo Bucuresti sa-si reconsidere punctul de vedere, sa reanalizeze propunerea inaintata si sa accepte excluderea din asociere a bunurilor care ar urma sa faca obiectul investitiilor, asa cum au fost ele mentionate in propunerea de act aditional inaintata la data de 25 aprilie 2017. MAI asteapta un raspuns din partea reprezentantilor ACS FC Dinamo Bucuresti pana vineri, 26 mai 2017, apreciind acest termen ca fiind suficient pentru clarificarea si deblocarea acestei situatii.



Precizam ca ACS FC Dinamo Bucuresti este o entitate distincta de societatea care detine echipa de fotbal Dinamo Bucuresti, respectiv FC Dinamo 1948 SA"