Dinamo poate da lovitura in aceasta iarna. Atacantul asteapta doar un semn de la Mutu: "Sa imi faca o oferta"

A castigat 3 trofee intr-un sezon cu Steaua insa cele mai frumoase amintiri ale sale sunt de la Dinamo. "Cupa si Supercupa cu Dinamo sunt cele mai frumoase amintiri ale mele. Pentru ca au venit dupa o perioada lunga de timp cand Dinamo nu a castigat nimic. A fost ceva extraordinar pentru suporteri", spune Tucudean exclusiv pentru www.sport.ro.

Atacantul spune insa ca nu regreta ca a semnat cu Steaua, chiar daca a fost contestat de toti fanii dinamovisti:

"Nu regret ca am semant cu Steaua, pentru ca am castigat 3 trofee, am progresat in cariera mea de fotbalist. Ma bucur ca am pus umarul la cele 3 trofee castigate. Daca altii ma contesta e partea a doua , dar eu nu am niciun regret", a declarat atacantul exclusiv pentru www.sport.ro.

Acesta a spus ca nu ar refuza o oferta de la Dinamo, si asteapta ca noul manager, Mutu, sa ii faca o propunere:

"Activitatea lui Mutu la Dinamo e foarte buna. Ma bucur foarte mult ca a ales sa se intoarca acasa, de cand a venit si el si nea Ando, lucrurile merg foarte bine, mai ales ca in derby-urile cu Steaua. Urmeaza sa castige campionatul, dar e foarte greu. Sper mai ales pentru suporteri ca sunt foarte buni si stau mereu alaturi de echipa indiferent de rezultat, mai ales cand se joaca pe National Arena. Nu as spune nu unei oferte de la Dinamo. Sa imi fac oferta si vedem", a spus Tucudean exclusiv pentru www.sport.ro.