"Dinamo nu mai reprezinta nimic, e doar un dezastru! Antrenori numiti pe interese politice!" Atac violent din partea unui dinamovist

Ionut Chirila critica managementul de la Dinamo in "era Negoita"

Ionut Chirila e de parere ca situatia in care se afla astazi Dinamo este rezultatul unor decizii gresite luate in ultimii ani de patronul Negoita.

Chirila spune ca focus-ul clubului trebuie sa fie pe cresterea fotbalistilor, nu pe transferul unui straini veniti din postura unor jucatori liberi de contract.

"Am anuntat dezastrul de la Dinamo de ani de zile. Daca cei din conducerea lui Dinamo ar fi ascultat macar unul dintre lucrurile pe care le-am spus, echipa era in alta parte. De 5 ani se vorbeste de New Dinamo, dar nu se intampla nimic. Echipa se indreapta spre o noua insolventa si faliment. Managementul tehnic este unul prost, iar managemtul tehnic este mana in mana cu cel financiar."

"Atat timp cat la Dinamo se numesc antrenori pe criterii politice si pe interese meschine, managementul tehnic este unul defectuos. Antrenorii isi ascund neputinta spunand ca nu au cine sa joace. Dinamo poate trai din drepturi TV si din vanzarea de 2-3 jucatori pe an si inlocuirea lor cu tineri, crescuti de club. Dinamo a avut o sansa uriasa, cu generatia crescuta de mine din care 7 au ajuns titulari. Acum, Dinamo nu reprezinta nimic. E doar un dezastru", a spus Chirila la PRO X.