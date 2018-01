DINAMO, INCA O SURPRIZA // "E adevarat, pe el il vreau". Miriuta anunta negocieri pentru un fost international roman

Pe langa Torje (DETALII AICI), Dinamo mai pregateste o mutare surpriza.

Miriuta a aflat intr-o emisiune TV ca Dinamo este aproape sa-l ia pe Miriuta. Antrenorul a fost surprins si a vorbit despre posibila sosire a mijlocasului.

Pe langa Torje, Miriuta a mai declarat, insa, ca stie despre o alta posibila sosire.

Antrenorul a anuntat ca si-l doreste pe Laszlo Sepsi, fotbalist cu care Dinamo negociaza.

"Este adevarat, il vreau, dar el este deocamdata sub contract. A fost accidentat, a avut niste probleme, dar mai intai trebuie sa isi rezolve problemele contractuale, inainte de a putea spera sa-l luam", a spus Miriuta la Digisport.

"L-am sunat pe Laszlo, am vorbit despre situatia lui, i-am spus ca am nevoie de el. In doua-trei saptamani vom sti exact", a adaugat antrenorul.