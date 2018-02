Dinamo, fara Torje cu Craiova! Motivul pentru care mijlocasul nu poate sa joace si cand va debuta

Dinamo are meci extrem de greu cu Craiova.

Desi a pierdut jucatori importanti, Dinamo a reusit sa faca doua miscari importante pe ultima suta. Gabi Torje si Palici au revenit in Stefan cel Mare, iar Miriuta e convins ca va duce echipa in playoff cu ajutorul lor.

Miriuta nu se poate insa baza pe cei doi jucatori. Torje a primit tarziu cartea verde si oricum nu este pus la punct cu pregatirea fizica. El s-a antrenat singur in ultima perioada si va avea nevoie de timp pentru a intra in ritm. El va fi insa pe teren etapa urmatoare, cu Chiajna, cand Miriuta spera sa-l aiba la dispozitie si pe Palici.

Torje le-a promis fanilor ca va da totul pentru a duce echipa in playoff.



"Ma bucur ca m-am intors. A fost o saptamana cu multe batai de cap, dar telenovela s-a incheiat. Ma bucur ca am semnat, toata lumea e fericita. Sper ca toata lumea e fericita. Ultimul meci l-am avut pe 18 decembrie. M-am antrenat singur, sunt doar doua-trei saptamani in care am stat. In doua aptamani sper sa fiu apt 100%.

Miercuri seara eram convins 99% ca va pica transferul. Imi parea rau, imi doream sa ajung acasa. Am trait cu o deziluzie, dar am ajuns la un numitor comun cu cei din Turcia. Nu a fost greu, renuntam, stateam pana in vara. Voiam doar la Dinamo, de aici am plecat in strainatate, aici am fost apreciat, am primit sute de mesaje de la fani, imi doream sa se faca transferul. Nu au contat banii. Ma voi pune la dispozitia staffului, antrenorului si sper sa ajut echipa", a spus Gabi Torje, imediat dupa ce a semnat cu ros-albii.