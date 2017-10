Dinamo, fara ATAC! Dupa Nemec, si Rivaldinho vrea sa plece din Stefan cel Mare

Desi nu e titular, Rivaldinho e golgheterul lui Dinamo.

Rivaldinho nu e titular la Dinamo nici cu Miriuta, iar acum isi pregateste plecarea din Romania. Tatal sau, marele Rivaldo, ii este si agent si are deja doua oferte pentru el, scrie Gazeta Sporturilor.

Rivaldinho e nemultumit ca nu joaca, iar Rivaldo s-a interesat la club de soarta fiului sau. Miriuta i-a transmis ca fiul sau nu va fi titular nici cu Juventus Colentina, in ciuda faptului ca a marcat cu Craiova si Chiajna in ultima perioada.

Rivaldinho a marcat mai multe goluri decat Nemec in acest sezon, atacant care si el vrea sa plece in iarna, Steaua fiind interesata de el. Adus de la CFR in acest sezon, Bokila nu a reusit sa marcheze vreun gol in 8 partide!