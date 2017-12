Dinamo face un transfer important! Fost finalist din Europa League ajunge in Stefan cel Mare

Miriuta l-a pierdut pe Anton, insa primeste si jucatori din partea conducerii.

Dinamo il aduce pe Alexandru Vlad de la CFR Cluj, jucator care a prins doar 3 meciuri in tur la CFR Cluj, scrie Gazeta Sporturilor.



Miriuta a pastrat o relatie buna cu sefii de la Cluj, care sunt dispusi sa-l cedeze pe Vlad in Stefan cel Mare.



Vlad a jucat 4 ani la Dnepr si a fost rezerva nefolosita in finala Europa League, pierduta cu Sevilla, scor 2-3.



El nu a avut insa sanse in fata capitanului lui CFR Cluj, Mario Camora, si vrea sa plece.



Vlad are contract cu CFR pana in 2020.