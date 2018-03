"Dinamo e unde merita, vai de capul lor! Mutu si Contra au facut clubul TERCI!" O fosta glorie a lui Dinamo trage semnalul de alarma: ultima speranta, meciul de Cupa cu Craiova

Dinamo isi joaca tot viitorul in partida de martea viitoare, in direct la Pro X de la ora 17.00

Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo! BATE CUPA! Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

Claudiu Vaiscovici, cel care a castigat titlul in Romania cu Dinamo in 1990, critica dur conducerea clubului. Fostul mare atacant nu a menajat pe nimeni si a ridicat semne de intrebare si in ceea ce il priveste pe Florin Bratu, noul antrenor al echipei.

"Cei de la Dinamo au ajuns acolo unde merita, vai de capul lor! Din pacate, cu durere in suflet o spun, isi merita locul ocupat. Pana la urma, de cati bani bagi, atat obtii! Eu tot ziceam din noiembrie, din decembrie ca n-o sa ajungem in play-off si-mi spuneau oamenii ca sunt dus cu capul. Noi n-am avut niciun moment fata de play-off in ultimele luni!



De acolo se trage tot. Ce-mi pasa ca l-a adus Negoita pe Torje?! Sau pe Palici?! Praf in ochi! Au jucat, n-au jucat, pregatiti, nepregatiti, au fost apa chioara cu care s-au imbatat suporterii. Pai, aduceti-va aminte, Torje a facut doua curse in Derby si l-a prins sarbul ala, Planici, de parca era cu radarul. in mod normal, pe un Torje apt nu-l prind nici trei de Planici. si cum sa vinzi tu jucator important, din aparare, pe Nedelcearu, cu 3-4 zile inainte de confruntarea cu Steaua?!

El (Negoita) n-are "material" si vinde ca sa tina echipa. Asa, pe Nedelcearu il putea vinde la vara sau dupa derby. Dar a venit rusul cu banii, Negoita nu s-a mai gandit la altceva. Problema lui e ca n-are nicio strategie si e usor influentabil, are atatia la club care vor sa-l "ciuguleasca". El e primul dintre vinovati, dar mai sunt, ohoho!

Mutu si Contra au facut Dinamo terci! Asta e Dinamo acum. Au avut mana libera si au facut-o lata. E ciudat, fiindca daca stai sa te gandesti, zici ca pui oameni care se pricep la fotbal, care au jucat "afara". Le dai painea si cutitul, doar ca, in cazul lui Dinamo, acestia doi si-au urmat propriul interes. Au preferat sa aduca jucatori care sa tina capul in pamant, "yesmeni", ca sa-i tavaleasca asa cum vor ei. Au indepartat pe cei cu personalitate, gen Nistor. si-au bagat nasucul si la bani si uite unde s-a ajuns!

Nu stiu cata experienta are (Florin Bratu). Asa, vorbeste frumos, dar sa-l vedem la practica. Ne-ar fi trebuit un antrenor cu experienta, care sa construiasca. Bine, acum ce sa faca si Bratu? Daca scoate 2-3 mai rasariti, apoi ti-i vinde la prima strigare, ce sa mai faci?!

E ultima sansa (partida de Cupa Romaniei). imi doresc cu toata fiinta mea sa-i eliminam pe cei de la Craiova. Ca prea se vad si ei cu mot. Doamne, ce mi-as dori sa-i batem! Sa ma laud si eu cand ies din casa, vreau sa le rad in fata rivalilor. Acum, jucatorii sa arate ca au cojones! Daca batem acolo, avem o sansa uriasa sa luam Cupa. Presiunea e mai mare pe olteni, joaca acasa si cred ca ne sfarama. ti-am zis, mi-e frica de arbitri si de ceea ce e in afara stadionului" a spus Vaiscovici pentru Gazeta Sporturilor.