"Dinamo e club cunoscut in Portugalia, de Steaua nu stiu nimic!" Prima declaratie a lui Salomao dupa transferul la Dinamo

Portughezul de 28 de ani a lansat deja primul atac subtil la marea rivala a lui Dinamo.

Diogo Salomao este primul transfer important al lui Dinamo in aceasta vara! Fostul jucator de la Sporting, Deportivo La Coruna si Mallorca joaca in flancul stang si promite un sezon mare pentru Dinamo.



"In Portugalia, Dinamo este un club cunoscut, aveam deja o idee despre ce club e, puterea pe care o are si a fost o alegere usoara. Nu a durat mult sa ajungem la un acord. Stiam de la jucatorii care au evoluat aici, jucatorii emblematici care au fost la echipa, care au jucat meciuri aici, ca Mutu, Cosmin Contra. De Steaua nu stiu nimic

Am avut ocazia sa cunosc tot stafful tehnic, toti colegii si am avut o prima impresie buna. Acum trebuie sa ma adaptez cat mai repede la dinamica echipei, la felul in care functioneaza, care este putin diferit, e normal, se schimba de la tara la tara" a spus Salomao la Dolce Sport.