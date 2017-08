Dinamo, doua victorii la rand, Contra ii cere lui Negoita sa bage mana in buzunar: "Vreau cel putin 2 jucatori!"

Dinamo a reusit sa lege doua victorii, chiar inainte de pauza pe care Liga I o ia pentru meciurile echipei nationale.

Dupa victoria de pe teren propriu cu Sepsi, Dinamo a reusit sa obtina trei puncte si in deplasarea cu FC Voluntari.

Cosmin Contra spune ca echipa trebuie sa se intareasca in urmatoarele doua saptamani.

"Sper ca patronul echipei sa isi dea seama ca mai avem nevoie de intariri. Mai avem nevoie de doi jucatori, trei chiar."



"E o victorie ca ne pica foarte bine. Atata timp cat avem continuitate in rezultate, sigur ca ne putem gandi si la varful clasamentului."

"Mi-era frica de meciul asta. Am facut un meci serios din toate punctele de vedere. Scorul putea sa fie mai mare. Ma bucur pentru victorie, ma bucur pentru baieti. Am si schimbat sistemul, 4-3-3, si am surprins cu lucrul asta. Astazi am vazut echipa Dinamo pe care mi-ar placea sa o vad meci de meci", a spus Contra la DigiSport.

In urma rezultatelor din etapa a 8-a, Dinamo s-a apropiat la patru puncte de liderul CFR Cluj.