Dinamo, de vanzare, Becali a reactionat imediat! Ce spune despre oferta de 2 milioane a lui Negoita

Gigi Becali vorbeste despre intentia lui Negoita de a renunta la Dinamo pentru 2 milioane de euro.

Negoita s-a declarat dezamagit de tot ce se intampla la Dinamo si a decis sa renunte la club pentru o suma destul de mica, 2 milioane de euro, in conditiile in care patronul din Stefan cel Mare sustine ca a platit peste 10 milioane de euro pentru a salva clubul de faliment.

Inainte de asta, Negoita vinde vedetele echipei. Pe Costache l-a dat deja la CFR cu 700.000 de euro si negociaza si pentru Nemec.

Becali spune ca tot ce se intampla este in favoarea sa, iar suma stabilita de Negoita ar trebui luata ca exemplu de CSA, care i-a cerut 37 de milioane de euro pentru folosi marca Steaua.

Becali ii indeamna pe fanii dinamovisti sa preia clubul si sa il conduca, daca sunt nemultumiti de situatia din prezent.

"Problemele care sunt la Dinamo...ce sa zic? E foarte bine ce face Negoita, sa-si dea seama suporterii ce inseamna un om care da bani la fotbal.

E foarte bine pentru mine tot ce se intampla, sa inteleaga Talpan si cu tot CSA-ul ce inseamna fotbalul. Un club cu tot patrimoniul se vinde cu doua milioane de euro. Cum sa ceara CSA 37 de milioane pentru o marca licentiata?

Tot ce se intampla acum in fotbal e numai si numai in favoarea mea. O sa vedeti si la Rapid... Au scos la vanzare nu stiu ce, nu cumpara nimeni. Marca Rapid se da cu cel mult 100 000 de euro! Asta e realitatea in lume la ora asta.

Dinamo e un club mare si se vinde cu doua milioane. Se vinde cu doua milioane, dar nu-l ia nimeni, asta e mai important! Ei, suporterii, care sunt ei tari... sa puna ei doua milioane si sa ia ei clubul", a spus Becali pentru ProTV.