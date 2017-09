Dinamo a rezolvat fundasul dreapta. S-a intors NICA! Anunt de ultima ora

Dinamo si-a adus fundas dreapta!

Fostul fotbalist dinamovist Constantin Nica a revenit printre 'caini'. Nica, achizitionat in 2013 de Atalanta in schimbul a 1,6 milioane de euro, vine sub forma de imprumut timp de un sezon.



Nica a prins numai 7 jocuri la Atalanta si a mai fost imprumutat in ultimii 3 ani la Cesena, Avellino si Latina. Fotbalistul de 24 de ani a prins un meci in nationala Romaniei, in 2013, si are 7 aparitii la U21.