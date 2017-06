Dinamo a plecat in cantonamentul din Slovenia cu 23 de jucatori: Nemec, si el in lotul lui Contra. Lista jucatorilor

Dinamo a plecat cu 23 de jucatori in cantonamentul din Slovenia. Alti patru se vor alatura lotului peste 5 zile.

Dinamo a plecat, joi dimineata, in cantonamentul din Slovenia, din lot facand parte 23 de jucatori. Alti patru, care au fost convocati la echipele nationale, urmeaza sa ajunga mai tarziu.

Lotul dinamovistilor a plecat in aceasta dimineata, la ora 08:00, de pe Aeroportul Henri Coanda, cu avionul spre Viena si, mai departe, cu autocarul clubului pana la Maribor pentru stagiul de pregatire centralizata in Slovenia, programat in perioada 15 iunie - 6 iulie.

Echipa antrenata de Cosmin Contra se va instala la Hotel Habakuk din Maribor, prima sedinta de pregatire fiind programata in aceasta dupa-amiaza.

Întâlnire de gradul 0 în această dimineață la aeroport.Dinamo și Craiova au plecat la aceeași oră,unii spre Munchen,oltenii spre Viena pic.twitter.com/6R7EMRBuDn — Nedelcu Iulian (@IulianNedelcu) June 15, 2017

Cei 23 de jucatori care au plecat in cantonamentul din Slovenia

Portari: Laurentiu Branescu, Iustin Popescu, Vlad Mutiu

Fundasi: Jose Antonio Romera Navarro, Alin Dudea, Luka Maric, Mihai Popescu, Steliano Filip, Maximiliano Oliva, Ricardo Grigore

Mijlocasi: Azer Busuladzici, Dan Nistor, May Mahlangu, Claudiu Bumba, Ionut Serban, Andrei Tarcoveanu, Valentin Costache, Ion Gheorghe, Alexandru Dulca, Liviu Gheorghe

Atacanti: Adam Nemec, Rivaldinho, Thaer Bawab

Portarul Jaime Penedo Cano, fundasii Ionut Nedelcearu, Vlad Olteanu si mijlocaşul Sergiu Hanca se vor alatura lotului direct in Slovenia, la 20 iunie.

Partidele amicale programate in cantonamentul din Slovenia, cu mentiunea ca echipa din Stefan cel Mare va mai disputa un joc de verificare pe 2 iulie

21 iunie: Dinamo - NK Osijek (Croasia, locul 4)

24 iunie: Dinamo - NK Lokomotiva Zagreb (Croatia, locul 5)

28 iunie: Dinamo - NK Maribor (Slovenia, locul 1)

5 iulie: Dinamo - FK Anji Mahacikala (Rusia, locul 12)