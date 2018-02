DINAMO 2-2 STEAUA // Teixeira, EROUL de 38 de ani al stelistilor: "Nu sunt obosit, o sa fiu 100% si cu Lazio!"

Teixeira este a inscris golul egalarii stelistilor in prelungirile derby-ului cu Dinamo.

Portughezul isi traieste a doua tinerete la Steaua si anunta ca a pastrat rezerve si pentru returul cu Lazio. Teixeira a jucat tot meciul cu Dinamo, dupa ce a jucat 45 de minute cu italienii joi in Europa League.



"Am avut emotii, dar a fost un meci frumos, au fost ocazii. Noi crestem de la meci la meci, jucam din ce in ce mai bine. Imi pare rau ca nu am castigat, dar asta e. Nu stiu ce a cerut Hanca la arbitru la fgaza golului, eu ma bucur ca am marcat. Am muncit foarte mult, nu e usor sa facem asta dupa un meci ca cel cu Lazio, dar e ok, cred ca o sa ajungem in playoff chiar foarte bine. Daca ei ajung in playoff e meritat, daca nu, inseamna ca alta echipa a meritat mai mult. Pentru mine conteaza doar Steaua, nu alte echipe.

S-au schimbat niste jucatori azi, avem un lot valoros, cine joaca poate sa faca ce trebuie si ce vrea antrenorul. Vedem, urmeaza un meci foarte greu la Lazio, speram sa facem un rezultat de calificare.

Eu sunt bine, ma simt bine, o sa fiu 100% cu Lazio. Sincer, nu ma simt obosit", a spus Felipe Teixeira.