DINAMO 2-2 STEAUA // N-a plans Torje, a plans Hanca! Dinamovisitii, in GENUNCHI dupa remiza dramatica cu Steaua! FOTO

Dinamovistii au incheiat in lacrimi derby-ul cu Steaua.

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00! Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

Dinamo era la cateva secunde de o mare victorie cu Steaua si de calificarea in playoff. Totul s-a complicat in minutul 3 al prelungirilor, cand Teixeira i-a suflat mingea lui Hanca in careu, s-a intor si l-a executat pe Penedo cu un sut puternic.

Dinamovistul a incheiat cu lacrimi in ochi, dupa ce a protestat la adresa arbitrului si a cerut hent la Teixeira.

Si alti jucatori au inceput sa planga pe teren, altii s-au pus in genunchi.

Torje n-a mai plans, insa si-a intrerupt scandarile alaturi de suporteri din peluza si a revenit pe banca dupa egalarea Stelei.

FOTO Telekom sport.