DINAMO 2-2 STEAUA // Miriuta, trist dupa remiza cu marea rivala: "E una din marile dezamagiri ale carierei mele"

Vasile Miriuta se declara dezamagit, dar isi felicita jucatorii pentru meciul facut cu Steaua.

Erorile defensive din ultimele minute au costat-o pe Dinamo victoria cu Steaua si calificarea in playoff. Miriuta spune insa ca e convins ca Dinamo va ajunge pana la urma in playoff, cu o victorie cu Astra.

"Tristete, dar tin sa-mi felicit jucatorii pentru jocul prestat, atitudine, determinare. Ii felicit pe suporteri, ne-au impins si azi de la spate. Sunt trist pentru ca nu aveam voie sa primim doua goluri in ultimele 10 minute, sa luam gol la faze fixe. E pacat, pacat. Nu am apucat sa vorbesc cu jucatorii, nu are rost acum. O sa vorbim maine, trebuie sa ne ridicam, sa ne adunam, sa mergem la Astra si sa castigam. Oricum eram obligati sa castigam la Astra. Am fost neglijenti acolo, fiecare stia ce sa faca la marcaj, unde sa se pozitioneze. Ne-am pozitionat gresit acolo. N-au fost probleme fizice, am facut schimbari, Nistor a facut o gripa saptamana asta. Voiam sa-l scot pe Nemec, dar Nistor a zis ca nu mai poate. Sunt convins ca vom strange randurile, vom castiga la Astra si vom intra in playoff.

Daca era mai bine pregatit fizic, Torje ramanea pana la final, dar asa a fost. E una din marile dezamagiri ale carierei mele. Dar nu e problema, de asta e fotbalul frumos, mergem mai departe pentru ca am incredere in jucatorii mei. Suntem o echipa buna, ne batem de la egal la egal cu orice echipa din Romania", a spus Miriuta dupa meci.