DINAMO 2-2 STEAUA // "E un dezastru, numai in sufletul nostru sa nu fiti!" Dan Nistor, DARAMT dupa remiza cu Steaua

Dinamovistii nu isi explica modul in care au ratat printre degete victoria cu Steaua.

"Eram in playoff, totul mergea ok. A venit acest dezastru in minutul 93 si ne-au egalat. A fost un dezastru, sa conduci cu 2-0 si sa fii egalat in minutul 93, numai in sufletul nostru sa nu fiti. Ultimul meci va fi un meci incredibil de greu, obligatoriu sa castigam celor 3 puncte si cu ajutorul celorlalte rezultate sa ne calificam. Sper ca fanii sa fie alaturi de noi si la Giurgiu si sa castigam meciul. Coregrafia ne-a lasat fara cuvinte, fanii nostri au fost tot timpul la inaltime si meritau o victorie azi", a spus Dan Nistor dupa meci.