"Din vara vorbim despre Deac!" Anuntul lui Gigi Becali despre un transfer neasteptat la Steaua

Ciprian Deac este cel mai nou nume aparut pe lista Stelei, alaturi de Bole de la Iasi.

Vineri, 11:15, Reghecampf vorbeste in direct la Sport.ro inaintea derby-ului cu Viitorul! 13:00, live pe www.sport.ro: tragerea la sorti pentru Champions League si Europa League!

Daca initial a negat un interes pentru Deac, sustinand ca Anamaria Prodan l-a propus in iarna la Steaua, Gigi Becali a revenit asupra declaratiei si sustine ca din vara poate discuta despre jucatorul CFR-ului.

Deac e sub contract cu clujenii, dar are o clauza in contract care ii permite sa plece de la club. La Sport.ro, Iuliu Muresan anunta ca asteapta un telefon de la Steaua, daca clubul este cu adevarat interesat sa-l ia pe Deac.

La DigiSport, Gigi Becali a declarat: "Cu Ciprian Deac nu se poate discuta acum, e sub contract cu CFR. Din vara, mai vorbim, vedem"