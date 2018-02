"Din Romania nu m-a cautat nimeni!" Ioan Andone, aproape sa semneze: "Trei luni am negociat!"  

Ioan Andone si-ar dori sa revina in fotbal, dar deocamdata nu a gasit nimic care sa-i placa.

Ioan Andone nu a mai antrenat din iarna anului trecut cand a fost inlocuit de Cosmin Contra la Dinamo si si-ar dori sa revina pe banca. Antrenorul in varsta de 57 de ani a fost aproape de a semna cu o echipa din Kazahstan, dar negocierile s-au oprit in ultimul moment.

Nicio echipa din Romania nu l-a contactat pe Andone.

”Mi-e dor sa antrenez. Tratative si negocieri tot am avut. Am fost aproape sa semnez cu echipe din Kazahstan si Iran. Cu formatia din Kazahstan am discutat aproape trei luni. Din Romania n-am avut nicio oferta. Imi trebuie o echipa pe care s-o construiesti pentru cupele europene, nu poti sa te duci oriunde”, a declarat Ioan Andone pentru TelekomSport.