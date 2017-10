"Din nou sub podul Grant" Duel ca pe vremuri intre galerii! Ce mesaj au arborat fanii Stelei in Giulesti. FOTO

CSA Steaua si Academia Rapid se lupta pentru promovare!

Noua echipa a Stelei merge in Giulesti pentru un derby ca pe vremuri cu Rapid. Stadionul este sold out, iar stelistii anunta ca vor fi prezenti in numar mare pe terenul rivalei.

Noaptea trecuta, fanii Stelei au arborat un banner sub podul Grant, acolo unde au dus batalii grele cu adversarii lor in vremurile in care Steaua si Rapid se duelau in prima liga.

"Din nou sub podul Grant / Credeam ca s-a schimbat ceva/ Dar pute la fel", a fost mesajul stelistilor inainte de partida de azi.

Academia Rapid e prima in liga a patra, cu 19 puncte, insa cu un meci in plus. CSa Steaua are 6 victorii din 6 partide in acest sezon.

FOTO: ProSport