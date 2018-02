Dica, suparat pe jucatori: "Nu avem voie sa mai aratam asa in continuare!" De ce a facut rapid schimbarile: probleme serioase pentru Tanase si Balasa

Steaua 2-0 Sepsi! Stelistii au castigat cu greu dupa ce au suferit in prima repriza.

Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

Nicolae Dica s-a declarat nemultumit de evolutia jucatorilor sai in acest meci si afirma ca echipa nu are sanse la titlu daca va continua sa joace asa cum a facut-o in aceasta seara.

Dica a explicat si motivele pentru care a efectuat rapid schimbarile: Cristi Tanase a acuzat probleme la glezna, iar Balasa a cerut schimbarea la pauza dupa ce s-a simtit rau.

"Nu avem voie sa mai aratam asa in continuare, cum am aratat in seara asta. Consider ca am facut lucruri bune in Europa. Nu am intrat concentrati si era sa ne coste. Balasa a cerut schimbare pentru ca ii era rau la pauza, Tanase s-a accidentat la glezna. Putem recupera diferenta fata de CFR, dar trebuie sa avem evolutii mai bune decat am avut in seara asta", a declarat Nicolae Dica la finalul partidei.