Dica se face "Bad Boy"! Antrenorul Stelei s-a dus la Becali dupa infrangerea cu Viitorul. Ce i-a cerut

Dica a fost extrem de dezamagit dupa infrangerea cu Viitorul.

Steaua a pierdut cu campioana, dar Becali nu e suparat pe antrenor. Dica are in continuare sprijinul patronului, care i-a permis sa ia masuri disciplinare impotriva jucatorilor care au dezamagit. Si MM a avut cuvinte de lauda pentru tanarul antrenor al Stelei.



"MM imi spune ca Dica face mai bine decat toti antrenorii pe care i-am avut pana acum. La antrenamente. Numai ca jucatorii nu il asculta in timpul meciului. Asta e o problema si am vorbti cu Dica si mi-a zis ca va deveni mult mai drastic cu jucatorii. Mi-a cerut voie sa ia niste hotarari, sa nu trecem opeste el. Si i-am zis ca nu ma bag. M-am mai bagat la schimbari uneori, dar in privinta disciplinei sportive nu m-am bagat niciodata si nici nu ma bag. Mi-a promis ca va lua niste masuri", a anuntat Becali la ProX.