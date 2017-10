Dica schimba iar! Fortat de absente si de teama accidentarilor, antrenorul face 4 modificari pentru meciul cu ACS Poli. Echipele probabile

Steaua intalneste ACS Poli Timisoara in etapa a 15-a a campionatului. Ros-albastrii vin dupa un succes in Israel, 2-1 cu Hapoel Be'er Sheva, in Europa League. De cealalta parte, banatenii sunt pe o panta descendenta si se confrunta si cu probleme de efectiv.

Nicolae Dica nu se va baza pe Romario Benzar si Mihai Pintilii, ambii accidentati, dar nici pe Denis Alibec, in continuare lasat in afara lotului. In schimb, acesta a decis sa ii mai dea o sansa lui Catalin Golofca.

Dica a recunoscut ca se gandeste sa faca mai multe modificari in primul 11, temandu-se de uzura generata de jocurile programate din 3 in 3 zile, dar si de accidentari.

In aceste conditii, este de asteptat ca Dica sa efectueze 4 schimbari in primul 11 al formatiei ros-albastre. Gnohere, "eroul" de la Beersheva, dar si Enache si Morais sunt favoriti sa intre din postura de titulari.

Gnohere va juca titular in pozitia de varf impins, in timp ce Tanase, care a inceput in aceasta postura la Beersheva, va trece in banda stanga. Enache ii va lua si el locul accidentatului Benzar, iar Morais pe cel al lui Momcilovic.

"Vor fi jucatori care vor evolua maine si care au jucat mai putin. Mi-e frica de accidentari, ati vazut ca Benzar s-a rupt si va lipsi circa o luna", a spus Nicolae Dica.

Echipa probabila a Stelei: Nita - Enache, Planic, Larie, Morais - Nedelcu, Popescu - Man, Budescu, Tanase - Gnohere

Echipa lui ACS Poli: Curileac - Ciucur, Bocsan, Melinte, Seroni - Artean, Vasvari - Munteanu, Doman, Barnoi - Bianconi