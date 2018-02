Dica RECUNOASTE ca jucatorii s-au accidentat din cauza antrenamentelor: "Am schimbat metodele, speram sa nu mai avem probleme"

Stelistii s-au confruntat cu mai multe accidentari in turul campionatului.

Dica a recunoscut ca elevii sai au avut probleme fizice din cauza metodele de pregatire de la Steaua. Antrenorul si preparatorii au schimbat metodele de pregatire in aceasta iarna, pentru a evita noi accidentari. Doar Alibec a avut probleme in cantonamentul din Spania.

"Am incercat sa schimbam anumite lucruri in antrenamente, nu am mai avut acele probleme cu accidentarile. Am avut multe accidentari pe gamba in tur, acum nu au mai fost, sa speram ca lucrurile se indreapta", a spus Dica in conferinta.

Dica spune ca Teixeira poate sa mai joace inca doi ani, chiar daca are 37 de ani. "Nu arata de 37 de ani, e 100% profesionist, isi face treaba cat poate de bine, sigur mai joaca 2 ani de zile daca se antreneaza la fel", a spus Dica.