Dica, raspuns acid pentru Victor Piturca: "Ma faceti sa zambesc!" Motivul pentru care nu semneaza prelungirea cu Steaua: "Am avut o discutie cu domnul Becali!"

Victor Piturca a declarat ca din informatiile pe care le detine, Gigi Becali a luat in calcul demiterea lui Nicolae Dica dupa acea serie de trei meciuri fara victorie.

Nicolae Dica a reactionat in cadrul unei conferinte de presa si a precizat ca nu stie de ce fostul selectioner a facut acele afirmatii in conditiile in care echipa este in grafic cu toate obiectivele pe care si le-a propus.



"Ma faceti sa zambesc. Nu stiu de ce a dat domnul Piturca acele declaratii. Suntem calificati in primavara europeana, suntem calificati in Cupa Romaniei. Nu am inteles de ce a dat acele declaratii. Nu as fi nici primul, nici ultimul antrenor demis de la Steaua. Am avut o discutie cu domnul Becali si i-am spus ca deocamdata nu este momentul sa discutam de prelungirea contractului. Daca voi avea rezultate, voi ramane. Daca nu, nu. Eu sunt aici sa ii antrenez pe acesti baieti. Atat timp cat avem rezultate, nu stiu de ce apar aceste lucruri ca domnul face Becali. Am spus ca ma consult cu dansul si ii spun echipa", a declarat Nicolae Dica in cadrul unei conferinte de presa.