Dica o ia pe urmele lui Reghe. Vrea sa reprofileze unul dintre cei mai buni jucatori ai echipei

Dica vrea sa il reprofileze pe Momcilovic.

Unul dintre cei mai eficienti jucatori ai Stelei in sezonul trecut, Marko Momcilovic, are un viitor sumbru la Steaua. Desi a fost om de baza si a avut evolutii bune tot anul, "Mom" e scos din echipa de transferul lui Junior Morais de la Astra.

"Am inteles de la Dica si Mihai Stoica ca vor sa-l faca pe Momcilovici fundas central. Problema fundasului central i-am lasat pe ei sa o rezolve. Sunt unele lucruri pe care le fac ei", a spus Gigi Becali la Digi.

Momcilovic o ia astfel pe urmele mai multor jucatori care au fost reprofilati in mandatul lui Reghecampf. Tamas a fost pus sa joace in dreapta, Enache a jucat si fundas si mijlocas dreapta, Moke a fost trecut din mijlocas defensiv in fundas central, Tosca a fost trecut de pe stanga in centrul defensivei, Tudorie a fost incercat inclusiv fundas central desi e atacant, Jakolis a fost si el folosit in defensiva desi e mijlocas ofensiv de banda, Boldrin a fost folosit in spatele varfului desi joaca la inchidere si exemplele pot continua.

De altfel, la un momentdat Steaua juca cu mai multe improvizatii in prima echipa decat jucatori care sa joace pe postul lor.