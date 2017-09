Dica, INJURAT de un oficial de la CFR: "Doar am zis ca a fost penalty!" Ce i-a transmis arbitrul Hategan

CFR 1-1 Steaua / Nicolae Dica e nemultumit de rezultatul obtinut de Steaua la Cluj.

CFR a remizat cu Steaua isi pastreaza avantajul de 5 puncte fata de Steaua, Astra si Craiova. Nicolae Dica s-a contrat cu un oficial al gazdelor, despre care spune ca l-a injurat. Antrenorul Stelei crede ca Romario Benzar trebuia sa primeasca penalty la intrarea lui Nouvier, insa arbitrul Hategan i-a spus ca nu a vazut faza.



"Sunt suparat pentru ca nu am castigat, dupa aspectul jocului, in a doua repria am controlat jocul, am pus presiune pe ei, dar nu ne-am creeat ocazii de a marca.

Un oficial de la CFR m-a injurat, am zis doar ca am avut penalty, atat.

Absenta lui Pintilii cu Dinamo e importanta, dar avem inlocuitori, speram ca il vor suplini cu brio.

Nu imi place sa vorbesc de arbitraj, e pacat ca se vorbeste atat de mult despre arbitraje, eu nu cred ca sunt greseli intentionate. Am vorbit cu domnul Hategan, a zis ca nu a vazut faza acuzata de Benzar. Normal, ei sunt pusi acolo sa vada. Acum nu mai avem ce sa comentam.

Campionatul se va decide in playoff, se vor injumatati punctele, in primele 4-5 etape din playoff se decide campioana.

Dinamo are un avantaj pentru ca joaca dupa o saptamana, dar noi suntem invatati din 3 in 3 zile. Steaua, ca si club, ca si performante din trecut, a jucat tot timpul din 3-3 zile, iar jucatorii sunt pregatiti.

Sper sa nu conteze schimbarea de antrenor de la Dinamo, dar jucatorii au dorinta mai mare de afirmare atunci cand se schimba antrenorul", a spus Dica.