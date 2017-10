Dica il asteapta pe Nemec! Prima reactie a antrenorului Stelei dupa ce Gigi Becali a anuntat transferul dinamovistului

Nicolae Dica a vorbit pentru prima data despre transferul lui Nemec la Steaua.

Antrenorul Stelei a declarat ca il asteapta cu bratele deschise pe jucatorul lui Dinamo avand in vedere ca acesta si-a demonstrat calitatile atat in Liga 1, la rivalii din "Stefan cel Mare", cat si la nationala Slovaciei.



"Nemec este un fotbalist de valoare, joaca in nationala tarii lui. Intotdeauna fotbalistii de valoare au fost bineveniti la Steaua", a declarat Nicolae Dica in cadrul unei conferinte de presa.

"Posibil ca Nemec sa vina, eu am facut oferta. Cred ca va veni. Lui Nemec ii convine mai mult sa vina cu transfer decat sa vina liber, ca el are procent dintr-o vanzare. Daca Dinamo ia 500 de mii de euro acum, ia si Nemec niste bani de acolo, pe langa prima de instalare pe care i-o dau eu", a declarat Gigi Becali la ProX, in urma cu doua zile.