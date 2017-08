Dica ii mai cere lui Becali un jucator: "Am zis si la ultima conferinta, acolo ne mai trebuie un jucator"

Nicolae Dica, antrenorul FCSB-ului, a sustinut in aceasta dimineata o conferinta de presa. El a vorbit despre urmatoarele meciuri ale formatiei ros-albastre, dar si despre achizitiile facute. Dica spune ca isi mai doreste un fundas central.

"Astra este o echipa cu experienta, care a facut meciuri foarte bune. Vom avea un meci foarte greu. Au jucat bine in Liga I in acest sezon, au o echipa care joaca la posesie, care incearca sa fie ofensiva, care are jucatori buni in ofensiva, ca Ionita si Marquinhos.

Orice echipa are mici probleme, si ei au ceva probleme defensive si e important ca noi sa speculam acest lucru.

Fiecare echipa are momente in timpul unui joc cand are probleme.

Nevoie de victorie este mereu, pentru ca suntem echipa care are ca obiectiv castigarea campionatului. Trebuie sa avem atitudine si sa fim concentrati.

Trebuie sa ne concentram mai bine decat am facut-o aseara. Sa avem atitudinea pe care am avut-o la Plzen.

Vom vedea daca mai vin sau nu jucatori. Eu imi doresc sa mai avem un fundas central.

Eu am zis la ultima conferinta ca mai avem nevoie de fundas central, fundas lateral si mijlocas central. Nedelcu si Benzar pot juca pe aceste pozitii, dar as mai vrea un fundas central de meserie.

Nedelcu si Benzar sunt pregatiti.

Am discutat cu domnul Becali si cu MM despre Nedelcu. Eu il cunosc foarte bine din perioada Viitorul si stiu ca el a jucat acolo, in centrul defensivei.

Este un lucru foarte bun ca fanii revin la meci. Ma bucura si faptul ca la meciul de aseara au fost circa 5.000 de oameni, avem nevoie de suporteri", a spus Nicolae Dica.