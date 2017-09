Dica ii acuza pe jucatori ca joaca doar pentru ei! Budescu, Alibec si Enache, atacati indirect de Dica dupa 0-1 cu Viitorul

Steaua - Plzen, in Europa League, se vede joi, 14 septembrie, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV

"Am jucat cu campioana Romaniei, au facut un joc foarte bun. Cand intri pe teren relaxat, cand joci doar pentru tine si nu ca o echipa, e clar ca rezultatul nu putea fi unul bun. Au mai fost meciuri in care nu am jucat asa cum trebuia.

Sunt moment cand sunt si dur, sunt si bun, dar jucatorii trebuie sa inteleaga ca pe teren trebuie sa dai totul. Nu o sa castigam ca avem echipament frumos, ca ne cheama Steaua sau ca s-au dat bani pe jucatori.

Am explicatii, o sa le spun baietilor in vestiar, trebuie sa inteleaga ca asa nu se poate. Daca jucam la fel ca azi, cu Plzen luam 5 goluri! Cu aceasta calificare in Europa League nu am obtinut nimic. E un lucru normal, nu e o performanta. Performanta e cand ajungi in semifinala.

L-am schimbat pe Enache la pauza pentru ca aveam probleme acolo, l-am bagat pe Balasa acolo ca nu aveam solutii. Planici si Vlad au avut evolutii foarte bune. Planici ne va ajuta in acest an.

Budescu avea probleme in atac, pierdea mingea prea usor, i-am bagat pe Teixeira si Golofca si l-am scos pe el.

Pe Alibec sa il intrebati pe el daca e blocat sau nu, imi doresc sa joace ca la Astra sau la Steaua pana sa vin eu. Sper sa revina la forma aceea.", a spus Dica dupa meci.