Dica i-a cerut lui Becali 3 jucatori ca sa intre in grupele Champions League! Avertismentul lui Radoi - VIDEO

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV! Ziua FINALA! Sambata,17:00 Finala U19: Academia Hagi - UTA! 19:00 Special: VINE CUPA! 20:45, in direct la Sport.ro, Finala Cupei: Astra - FC Voluntari!

Dica i-a cerut lui Becali 3 jucatori de la Astra ca sa treaca de Ajax si sa prinda Champions League. Stelistii ii pot rata insa pe toti. Budescu e aproape de arabi, Teixeira de Dinamo, iar Junior Morais poate ramane la Astra.

"Sa nu pleci in cantonament, daca Becali nu-ti face transferuri" - e sfatul lui Radoi pentru Dica. Batuta de United, in finala Europa League, Ajax poate iesi in calea stelistilor in drumul spre Liga. In 2013, Steaua i-a eliminat pe olandezi.