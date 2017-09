Dica foloseste "tripleta de aur" cu Sepsi! Budescu, menajat! Situatia lui Alibec

Dica a decis sa-l menajeze pe Budescu la partida cu Sepsi de duminica.

Steaua a avut joi meci in Elvetia cu Lugano, iar duminica merge la Brasov pentru partida cu Sepsi, ultima din turul de campionat.

Chiar daca e in urmarirea lui CFR, Dica va menaja o parte din jucatori. Budescu nu a fost convocat pentru acest meci si va primi timp de odihna. Si Alibec si Nedelcu au sanse mici sa joace. Cei doi s-au antrenat separat.

Alibec e chinuit in continuare de pubalgia care l-a tinut in afara lotului cu Lugano, iar Nedelcu este si el chinuit de o accidentare in aceasta saptamana.

Dica va folosi astfel "tripleta de aur" din atac, formata din Florin Tanase, Florinel Coman si Dennis Man, pustii pentru care Becali spera sa obtina sume imense de bani.