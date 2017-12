Dica, entuziasmat de noul transfer al Stelei: "Poate sa joace pe 5 pozitii, e un jucator de mare viitor!"

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Fotbalistul de la Botosani nu a semnat inca, insa a lasat sa se inteleaga ca toate detaliile au fost puse la punct. Oficiliazarea transferului se va realiza, cel mai probabil, la mijlocul saptamanii viitoare dupce ce tanarul fotbalist va discuta si cu parintii despre viitorul sau.

Dica este incantat de noua achizitie, chiar daca Morutan va fi lasat sa joace la Botosani pana la finalul sezonului.

"Morutan e un jucator care va ramane la Botosani pana in vara, am vorbit si cu Meme despre acest lucru. E un fotbalist care ne va fi util, e polivalent, evoluează pe mai multe posturi. Poate sa joace pe 5 poziţii, e un jucător de mare viitor", a declarat Dica in cadrul unei conferinte de presa.