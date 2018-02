Dica da vina pe ratari pentru egalul cu Dinamo: "Daca se mai juca 7 minute, castigam! Mergem la Roma sa castigam!"

Dinamo 2-2 Steaua / Teixeira a reusit sa salveze un egal pentru Steaua.

Antrenorul celor de la Steaua era multumit de jocul echipei, nu si de rezulatul din derby-ul cu Dinamo.

"Chiar daca am avut momente bune de joc, ne-am creat multe faze de gol, credeam ca este un meci in care nu vrea intre mingea in poarta. Daca mai aveam 7 minute, cred ca am Am facut 2 greseli mari la cele 2 goluri ale lui Dinamo. Este o greseala colectiva la primul gol, nu dau vina pe un jucator. Nu trebuia sa ajunga mingea la Vlad, nu trebuia degajata mingea la 25 de metri. Nu am reusit sa oprim acel contraatac si asa am primit golul.



Nu am sacrificat meciul cu Dinamo, am introdus jucatori care nu au evoluat cu Lazio, chiar si asa am avut 4 ocazii mari de gol. Lucrul pozitiv este ca am avut reactie dupa 2-0. Mie ca antrenor imi place sa jucam pe o asemenea atmosfera. Astazi a fost stadionul plin, dar vom vedea daca se vor califica.



Budi (Budescu) este un jucator de mare calitate si foarte important pentru noi (daca Steaua este dependenta de Budescu). Campionatul nu este inca jucat, consider ca toate cele 6 echipe care vor fi in playoff vor avea sanse la titlu.



Cred ca va fi un meci mult mai greu la Roma, vor introduce si titularii. Noi vom incerca sa dam totul asa cum a fost la meciul tur si sa castigam si acel meci" a spus Nicolae Dica la Digi Sport.