BOMBA! Dica a anuntat conditiile in care va pleca de la Steaua: "Asa e normal!"

Diseara de la ora 20.00 la Stirile din sport de la ProTV puteti vedea ce jucatori de la fosta echipa a lui Dica ar vrea sa aduca la Steaua, dar si pe cine vede favorita in finala Ligii Campionilor.

Noul antrenor al Stelei, Nicolae Dica, a acordat un interviu in exclusivitate pentru ProTV in care a dezvaluit ca un nou sezon fara trofee pentru Steaua ar insemna plecarea lui inca din vara viitoare!



"Eu am un contract pe un an de zile. Este normal ca atunci cand echipa sa nu-si indeplineasca obiectivele, antrenorul sa fie schimbat" a spus Nicolae Dica pentru ProTV.

Totusi, Dica este optimist ca Steaua poate ajunge in Champions League. Spera ca Budescu, Teixeira si Morais sa ajunga sub comanda sa.

"Eu sper sa se ridice Steaua! Pentru asta am venit la Steaua, sa castigam trofee. Sunt jucatori importanti ai campionatului Romaniei. Speram sa facem transferurile pe care ni le-am propus. Intalnim adversari foarte puternici, dar noi trebuie sa speram ca vom ajunge in Champions League" a spus Nicolae Dica pentru ProTV.

Dica a vorbit si despre finala Europa League: "Am vazut o echipa tanara, Ajax, care a controlat jocul si o echipa, Man. United, cu jucatori cu experienta, care a facut un joc defensiv foarte bun. Au reusit sa castige aceasta finala datorita experientei" a mai spus Dica.

