Dica asteapta DOI fundasi la Steaua: "Am avut mai multe variante!" Anuntul antrenorului Stelei

Dica asteapta doi fundasi inaintea dublei cu Sporting din Champions League.

Steaua - Sporting, play-off-ul Champions League, 15 si 23 august

Sarbul Bogdan Planici de la Vojvodina, dar si un alt jucator, sunt asteptati sa intareasca linia de fund a Stelei inaintea dublei cu Sporting, din 15 si 23 august, in direct la ProTV.



"Noi incercam sa aducem jucatori, facem oferte, dar depinde si de ei. Unii nu au vrut sa vina la Steaua. Astept cu nerabdare sa vina cel putin un fundas central, ne-am propus sa aducem doi, dar sa vedem daca vor veni.

Veti vedea care sunt jucatorii, nu pot sa dau nume. Avem cateva variante pentru postul de fundas central. Am avut mai multe variante, dar au ales sa mearga in alta tara", a spus Dica in conferinta.