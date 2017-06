Dica are parte de cel mai important "transfer". Radoi anunta suprematia Stelei: "Ii va fi mult mai usor acum"

Radoi considera ca Steaua se va impune in campionat.

Mirel Radoi a fost primul antrenor care a intrerupt seria de titluri consecutive ale Stelei. Acesta le-a urmat lui Reghecampf si Costel Galca pe banca Stelei, in urma cu 2 sezoane, ratand atat campionatul cat si calificarea in grupele Ligii.

Radoi a nimerit insa la Steaua intr-o perioada in care atat patronul cat si managerul Mihai Stoica erau la inchisoare. Acesta a avut probleme mari si cu licenta, fiind nevoit sa apeleze la Dumitru Dumitriu pentru a putea sta pe banca.

Radoi considera ca cea mai importanta achizitie a Stelei, fata de perioada in care a activat el ca antrenor, este revenirea lui Stoica langa echipa, acesta servind ca un aliat al lui Dica in eventualele dispute cu Becali.

"Eu cred ca Dica va reusi sa ia campionatul, dar sper ca mai intai el sa califice echipe in Europa League, daca nu in Champions League. Are un lot bun, liniste la echipa, prezenta lui Mihai Stoica langa el...in plus, in ultimii trei ani, a acumulat o experienta destul de mare.

A acumulat experienta si ca jucator, impartind vestiarul cu multi jucatori de calitate. Pentru el e un mare plus prezenta lui Meme. Una este cand ai o discutie unu contra unu si alta cand esti doi contra unu. Meme ii va lua partea lui Dica in discutiile cu patronul" - a spus Mirel Radoi la Dolce Sport.