Dica are nevoie URGENTA de un fundas! Cum improvizeaza antrenorul Stelei in cantonament!

Dica si MM au primit mana libera din partea lui Becali sa aduca un fundas la Steaua.

Stelistii au studiat mai multe variante de fundasi centrali din strainatate, insa pana acum Dica si MM nu au reusit sa gaseasca o varianta convenabila pentru Steaua. Mai mult, MM a acuzat ieri problemele intampinate in aceasta perioada de transferuri. Pana cand situatia se va rezolva, Dica l-a folosit pe Mache, team managerul echipei, pe post de fundas central la schemele de joc pe care le preda elevilor sai in cantonamentul din Olanda.

Dupa perioada de acumulare din Slovacia, Dica lucreaza mai mult tactic cu jucatorii sai in baza de la Apeldoorn.

Intre timp, un fundas central din Portugalia este asteptat la Steaua. Frederico Venancio de la Vitoria Setubal este vizat pentru un imprumut pe un sezon cu optiune de cumparare.

Zilele trecute, presa din Belgia scria ca Steaua il vrea pe Bruno Godeau, insa MM a tinut sa anunte ca jucatorul a fost refuzat de Steaua, iar acesta cauta sa-si faca imagine pe urma Stelei.

"Nu ne este frica sa aducem un fundas central, vrem sa aducem un fundas central foarte bun, care sa nu fie sub nivelul jucatorilor pe care i-am adus pana acum si intampinam o problema.

Sunt foarte multi fotbalisti care incearca sa-si creasca cota legandu-si numele de numele Stelei, care inca are rezonanta in fotbalul european. De asta am avut niste probleme pana acum. Sunt diversi intermediari care propun jucatori. Bruno Godeau ne-a fost propus, l-am urmarit, am ajuns la concluzia ca nu este ce ne dorim si ultimul cuvant i-a apartinut lui Dica.

Iar acum citesc ca Steaua se lupta cu nu stiu cine pentru Godeau. Stie foarte bine cine l-a propus ca noi nu l-am dorit pe acest jucator", a declarat MM Stoica.

Larie si Balasa sunt variantele lui Dica in acest moment pentru postul de fundas central.