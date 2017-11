Dica are 6 absenti dar revin Budescu si Texeira, 3 jucatori suspendati la Astra! Echipele probabile la Astra - Steaua

Steaua joaca in Cupa Romaniei cu Timisoara, joi, la 21.30, la PRO TV.

Steaua nu se va putea baza pe 6 jucatori la partida din aceasta seara contra celor de la Astra - pe langa cei 4 accidentati, Dica nu ii poate folosi pe Balasa si Man, suspendati dupa ce au primit al 4-lea cartonas galben al sezonului in partida de la Iasi.

"Alibec, Golofca, Momcilovici si Benzar sunt accidentati, nu am putut sa-i folosesc la antrenamentul de sambata. Alibec a simtit la meciul de la Plzen o lovitura la genunchi, a spus ca-l doare si din cauza asta nu a putut sa faca antrenament. Nu s-a antrenat doua zile si nu va face parte din lotul pentru meciul de duminica. Avem suspendati, avem accidentati, dar avem jucatori in lot care pot intra si ajuta echipa" a spus Nicolae Dica in conferinta de presa de dinaintea partidei.

De partea cealalta, si Edi Iordanescu are probleme din cauza suspendarilor - portarul Iliev mai sta o etapa dupa eliminarea de la partida cu CSU Craiova, iar Le Tallec si Polczak sunt in aceeasi situatie cu Balasa si Man.

Astra a reusit sa sparga gheata etapa trecuta invingand in fata Concordiei - echipa lui Edi Iordanescu avea 7 partide consecutive de campionat fara victorie (4 egaluri, 3 infrangeri). De partea cealalta, inainte de infrangerea de la Iasi, Steaua avea 8 meciuri consecutive de campionat fara infrangere (6 victorii, 2 egaluri).

Iata echipele probabile:

Astra: Lazar - Belu, Bejan, Erico, Stan - V Gheorghe, Seto, Mrzljak, Nyiadzi - Al Ionita II, Abang

Steaua: Nita - Enache, Planici, Larie, Morais - Pintilii, Nedelcu - Tanase, Budescu, Teixeira - Gnohere