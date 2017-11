Dica a trimis trei jucatori la echipa a doua: "Am considerat ca e mai bine sa joace acolo". Fotbalistii expediati in Liga a 3-a

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Nicolae Dica a decis sa trimita trei fotbalisti la echipa secunda a FCSB-ului. El a dezvaluit in cadrul unei conferinte de presa ca William de Amorim, Catalin Golofca si Marian Pleasca au fost "expediati" la liga a treia.

"Vor merge la echipa a doua, am considerat ca e mai bine sa joace acolo", a spus antrenorul stelist.

In acest sezon, De Amorim a jucat de 7 ori pentru FCSB in Liga I si de doua ori in preliminariile UCL. Golofca a bifat 6 aparitii in Liga I si 3 in cupele europene, in timp ce Pleasca a jucat de trei ori in competitia interna.